Top e flop 32ª giornata Serie A: McTominay carrarmato, Arnautovic da triplete, il ritorno di Koop e Theo

Trentaduesima giornata del campionato di serie A 2024/25 con i nostri immancabili top e flop, con un pizzico di cattiveria e ironia i voti migliori e peggiori del turno di A

Nel segno di Arnautovic e McTominay la corsa scudetto della giornata 32 con il botta e risposta tra Inter e Napoli che continua stavolta a suon di vittorie dopo la frenata della scorsa settimana. E se la Juve ritrova Koopmeiners, l’Atalanta ritrova la vittoria peraltro in uno scontro diretto col Bologna. Chi non si fa male sono proprio le romane, pari e patta nel derby con la staffilata di Soulè. Si rivede infine il Milan ma si rivedono soprattutto Leao e Theo Hernandez spariti un po’ dai radar di una stagione offuscata.

E allora allacciate le cinture e gustatevi i nostri attesissimi top e flop della trentaduesima giornata di serie A. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai, ora che siamo finalmente in primavera, sbocciano i voti e ci troviamo nella settimana di Pasqua, quindi tante sorprese per buoni e cattivi! In fondo è solo un gioco… del calcio!

Top e Flop della trentaduesima giornata di serie A

Yildiz TOP 7 : sente di più la posizione e la responsabilità, danza sul pallone e lo colpisce in buca ad angolo con grande precisione. Con Tudor sono 2 gol in tre partite. Altra cosa. Ma questo l’abbiamo già detto. Non ne abbia a male il sognor Thiago.

: sente di più la posizione e la responsabilità, danza sul pallone e lo colpisce in buca ad angolo con grande precisione. Con Tudor sono 2 gol in tre partite. Altra cosa. Ma questo l’abbiamo già detto. Non ne abbia a male il sognor Thiago. Vlahovic TOP 6,5 : sforna due assist al bacio, poi si mette a sparacchiare as usual palloni sotto porta che un tempo avrebbe scaraventato nel sacco. Non si capisce cosa gli capiti quando deve segnare. Che sia un trequartista pentito e non l’abbiamo capito? Mah, alla prossima.

: sforna due assist al bacio, poi si mette a sparacchiare as usual palloni sotto porta che un tempo avrebbe scaraventato nel sacco. Non si capisce cosa gli capiti quando deve segnare. Che sia un trequartista pentito e non l’abbiamo capito? Mah, alla prossima. Retegui TOP 8 : gol e assist per ridare il sorriso a Gasperini e alla Dea. Cosa volere di più?

: gol e assist per ridare il sorriso a Gasperini e alla Dea. Cosa volere di più? Fila TOP 7 : un gol che pesa come un macigno, un’espulsione evitabile soprattutto per la squalifica che comporta in futuro. Insomma citando un vecchio slogan pubblicitario: “fondono e Fila…NO”.

: un gol che pesa come un macigno, un’espulsione evitabile soprattutto per la squalifica che comporta in futuro. Insomma citando un vecchio slogan pubblicitario: “fondono e Fila…NO”. Douvikas TOP 7,5 : per la rubrica all’improvviso uno sconosciuto ecco il vostro centravanti di scorta, un dio greco che all’ombra di Diao, Paz e compagnia ne butta dentro due quasi di fila portando bei punti alla causa di Fabregas.

: per la rubrica all’improvviso uno sconosciuto ecco il vostro centravanti di scorta, un dio greco che all’ombra di Diao, Paz e compagnia ne butta dentro due quasi di fila portando bei punti alla causa di Fabregas. Lucca, Sanabria e Pellegrino FLOP 5 : non la buttano dentro nemmeno col vento a favore, per il resto fanno scena muta in attacco.

: non la buttano dentro nemmeno col vento a favore, per il resto fanno scena muta in attacco. Okoye FLOP 4 : come le reti che prende nel sacco. Se nel film “piovono polpette” dalle sue parti “piovono gol”

: come le reti che prende nel sacco. Se nel film “piovono polpette” dalle sue parti “piovono gol” Soulè TOP 7,5 : golazo da non credere!

: golazo da non credere! McTominay TOP 8: lo dovrebbero nominare assessore alla viabilità perchè come asfalta lui non c’è nessuno. Chiedere al malcapitato Empoli.

lo dovrebbero nominare assessore alla viabilità perchè come asfalta lui non c’è nessuno. Chiedere al malcapitato Empoli. Arnautovic TOP 7,5: chiamato in causa risponde presente per la causa nerazzurra. Far riposare Thuram senza farlo rimpiangere. Missione compiuta come con l’Udinese. Ora il talismano triplete (3 presenze Mou nell’anno d’oro di Mou) si riaccomoda in panca aspettando il suo turno. Magari proprio in Champions

Top flop Allenatori: la cura Tudor, la noncuranza di Conceicao

FLOP NESTA – era l’unico a crederci ma si è arreso all’evidenza pur continuando a combattere. Gli fa onore.

– era l’unico a crederci ma si è arreso all’evidenza pur continuando a combattere. Gli fa onore. TOP INZAGHI – non certo per il 3-1 al Cagliari ma per quello che la sua Inter ha fatto al Bayern pochi giorni prima e come un buon augurio per quello che sarà il ritorno. Ma per par condicio al TOP ci mettiamo pure CONTE che ritrova gol, 3 punti e vittoria.

Supertop 32ª giornata: Koopmeiners e Theo ritrovati

Toh chi si rivede. Pensavamo di averli persi o peggio che si fossero abbonati alla categoria “Superflop” a vita. Ed invece questi due rinsaviscono all’unisono, dal venerdì al sabato e tornano a standard andati. Il francese torna ad arare la fascia con licenza di segnare, l’olandese si ricorda di essere stato uno dei migliori centrocampisti dello scorso campionato e con la mano di Tudor ritrova posizione, gol e sorriso.

Superflop 32° turno: Fagioli, testa altrove

Se la brutta partita col Parma, pochi giorni dopo l’uscita delle intercettazioni sullo scandalo scommesse, sia solo una coincidenza non è dato sapere, probabilmente no. In campo non rende dopo tante partite positive. Su questo non si scappa.