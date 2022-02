27-02-2022 14:39

Il Cagliari ottiene un fondamentale successo in chiave salvezza a Torino contro i granata di Juric. Finisce 2-1, con i gol nel primo tempo di Bellanova (al 21′), il pareggio di Belotti (al 54′), seconda rete consecutiva per l’attaccante della Nazionale dopo quello del derby, e gol di Deiola al 62′. Grandi parate, nei primi 45′, per il portiere Cragno.

