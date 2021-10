Torino è bianconera: la Juve punge Juric, Lapo scatena polemiche

La vittoria nel derby ha rilanciato l’orgoglio juventino. “Torino è bianconera” è una delle frasi in tendenza sui social, dopo che Locatelli a una manciata di minuti dal termine ha regalato la vittoria alla squadra di Allegri nella stracittadina col Toro. L’occasione buona per la Juve, i giocatori e i tifosi per replicare al tecnico granata Juric, che prima della gara aveva sentenziato che “Torino è del Toro“.

Derby alla Juve, la gioia esplode sui social

Oltre che in campo, la Juve ha festeggiato sui social network. “Turin rn”, il messaggio postato subito dopo la gara sul profilo ufficiale della Juventus accompagnato da una gigantesca foto di due colori: il bianco e il nero. “Torino è bianconera”, lo stringato messaggio di Bonucci. “Vincere una partita è già emozionante, vincere un derby così è straordinario!!! Forza Juve!!! Avanti così!!!”, la frase scelta su Instagram dal solitamente schivo Chiellini. “Torino è bianconera” è anche la frase che ha accomunato i messaggi celebrativi di Locatelli, Pinsoglio e Bentancur. “Il derby è bianconero”, quella scelta da Bernardeschi.

Lapo Marchese del Grillo: scoppia il putiferio

Tutti sfottò e punzecchiature classiche di un post derby, capaci di esaltare i sostenitori della Juve e di non urtare troppo la sensibilità dei tifosi avversari. Discorso diverso per il post scelto da un tifoso doc della Vecchia Signora, Lapo Elkann, che subito dopo la partita ha utilizzato due parole – “Ci dispiace….” – accompagnate da una faccina che piange dalle risate e soprattutto da una gif che riprende una scena cult de ‘Il marchese del Grillo’, il capolavoro interpretato da Alberto Sordi: “E voi non siete un ca…”. Uno sfottò al Toro e ai suoi tifosi che non ha mancato di scatenare polemiche, tanto da costringere lo stesso Lapo a postare un altro Tweet dopo pochi minuti: “Torino è la mia città che amo dal profondo del cuore. La preferisco sopratutto quando è bianconera”. Tanti i commenti. “Ah perché a Torino ci sono juventini?”, domanda ironico un tifoso granata. “Quindi Torino non è granata, dici?”, chiede invece un fan della Juve con riferimento alle parole della vigilia di Juric. “Sai bene che Torino è solo granata, ma vedo che oltre a essere una persona intelligente sei anche simpatico”, è un’altra replica. “Penoso, che caduta di stile. Questi sfottò da bar di periferia te li potevi risparmiare”, uno dei tanti commenti indignati.

