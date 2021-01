Torino-Fiorentina, le parole di Borja Valero

Nonostante non stia trovando molto spazio in questa stagione, Borja Valero rimane sempre un giocatore esperto e totalmente affidabile quando viene chiamato in causa. Ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Torino, l’ex Inter e Villareal ha cercato di presentare la sfida, usando tuttavia parole davvero realistiche e distaccare per descrivere il momento viola:

“Cerchiamo equilibrio, sennò non saremmo dove siamo in classifica. Vincere in trasferta sarebbe perfetto e siamo qua per provarci”.

Molti osservatori descrivono la sfida di questa sera un vero e proprio scontro salvezza, tra due compagini abituate a ben altre posizioni:

“È la realtà: lo dice la classifica, e quella non mente. C’è da lavorare per salvarsi prima possibile, la gente merita almeno questo”.

OMNISPORT | 29-01-2021 20:35