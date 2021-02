Nicola: "Adoro le sfide, voglio vincere anche questa"

Davide Nicola, attuale allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida di domani pomeriggio contro il Genoa di Davide Ballardini. Il Torino arriva a questa sfida da quattro pareggi consecutivi: non ne registra cinque di fila nella competizione dal febbraio 2009, sotto la guida di Walter Novellino.

Queste le parole del tecnico sul Genoa, che è la squadra che ha segnato meno gol da palla inattiva in questa Serie A (uno). Sono invece 13 quelle del Torino, terzo in graduatoria dietro solamente a Milan (19) e Inter (14):

“Stanno tenendo un ritmo da Champions, è l’opportunità per migliorare. Dovremo fare ciò che abbiamo preparato senza pensare troppo. Partita difficile, Genoa tra le più in forma ma dobbiamo voler giocarcela”.

Davide Nicola prova pooi a fare una panoramica sul morale della squadra, la cui classifica è davvero preoccupante:

“Non possiamo dipendere da fattori esterni. L’intensità della settimana non è in funzione dei risultati, ma della crescita. Seguiamo step incrementale, cercando di migliorare e inserire qualcosa che ci manca. Non siamo euforici, l’euforia non mi piace e preferisco l’entusiasmo e la consapevolezza”.

Un commento poi su Daniele Baselli, ormai pienamente recuperato dopo un lunghissimo infortunio:

“Il Toro ha bisogno di tutti. Baselli è pronto: entra per tre gare consecutive, è pronto. Ora conta il fatto che un giocatore deve determinare in una gara e può avvenire anche subentrando”.

Il Torino ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Genoa: è la striscia aperta di successi consecutivi più lunga per i granata contro una singola avversaria nella competizione:

“Nella mia carriera ho sempre accettato sfide avvincenti e così sono arrivato in un club importante come il Toro. Cerco di trasmettere la mia voglia di arrivare in fondo a questa esperienza”.

OMNISPORT | 12-02-2021 16:32