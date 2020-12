Torino, Giampaolo si gioca tutto col Bologna

La posizione di Giampaolo è traballante. Dopo la sconfitta con la Roma, il Torino è ora penultimo in classifica. Per il futuro del tecnico, sarà decisiva la prossima sfida di campionato con il Bologna, in programma domenica all’ora di pranzo.

Si fanno già i nomi dei possibili sostituti. Piacerebbe molto D’Aversa che tanto bene ha fatto a Parma. Attenzione anche al nome di Montella. In corsa ci sarebbero anche Donadoni, Nicola e Longo, per quest’ultimo sarebbe un ritorno a Torino.

OMNISPORT | 18-12-2020 07:51