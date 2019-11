Torino, il rinforzo di gennaio può arrivare dal Milan

Il Torino è interessato a Fabio Borini, e vorrebbe approfittare della necessità dei rossoneri di sfoltire la rosa a gennaio per rinforzare il proprio reparto d'attacco. La voce, riportata da 'Sportitalia', conferma quindi la volontà di Urbano Cairo di dare a Walter Mazzarri un elemento in più da sfruttare nella seconda parte di una stagione iniziata un po' al di sotto delle aspettative.

Borini, 29 anni a marzo, è ormai ai margini del progetto tecnico rossonero, ma la sua duttilità potrebbe far comodo al 3-5-2 di Mazzarri: l'allenatore livornese, infatti, potrebbe utilizzarlo sia come seconda punta sia come esterno di centrocampo, sfruttando la capacità di adattamento dell'ex Roma e Liverpool messa in luce proprio con la maglia del Milan, durante la gestione Gattuso.

SPORTAL.IT | 16-11-2019 12:47