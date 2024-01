Torino, incidente per Demba Seck, finito fuori strada: attaccante illeso

Nella notte è avvenuto un incidente stradale a Torino che ha visto coinvolto il giocatore granata Demba Seck, al centro delle manovre del mercato in uscita: l'ala è uscita fortunatamente illesa

10-01-2024 11:40

Nella tarda nottata è avvenuto un incidente che ha coinvolto un giocatore del Torino, rimasto fortunatamente illeso. Si tratta di Demba Seck, esterno destro al servizio del tecnico Juric ed attaccante della nazionale del Senegal, suo malgrado protagonista di uno schianto con la propria vettura.

Incidente Demba Seck, la ricostruzione dei fatti

Le ricostruzioni che circolano sui media parlano di un sinistro avvenuto verso le 3 di notte di mercoledì 10 gennaio, all’altezza di via Pietro Cossa, nella periferia nord-ovest del capoluogo piemontese. Seck è andato fuori strada con la propria Mercedes Classe C, abbattendo due pali della luce. La vettura ha subito danni ingenti, ma come abbiamo accennato il 22enne è uscito illeso dall’incidente, sul quale al momento bisogna ancora far luce riguardo la dinamica esatta.

Per la cronaca, il giocatore ha rifiutato il trasporto in ospedale. Ovviamente c’è stato l’intervento della polizia locale per effettuare i rilievi necessari, e dei vigili del fuoco per ripristinare i lampioni e mettere in sicurezza il tratto di strada.

Pochi mesi fa un altro incidente per un giocatore del Torino

Qualche mese fa, precisamente lo scorso novembre, un altro calciatore del Torino aveva subito un incidente stradale. In questo caso parliamo di Mergim Vojvoda, pure lui a bordo di una Mercedes Classe C. Il difensore albanese allora si scontrò con una Jeep Renegade all’altezza del corso Galileo Ferraris della metropoli sabauda. Entrambi gli occupanti delle vetture, fortunatamente, sono usciti praticamente illesi dall’incidente.

Demba Seck al centro delle operazioni di mercato: l’interesse del Palermo

Tornando a Demba Seck, il giocatore è uno dei potenziali nomi in uscita del mercato invernale granata. In questa stagione l’ala su 19 partite 8 le ha viste dalla panchina (considerando che nelle prime due giornate non è proprio entrato in campo per via di un infortunio), senza mai segnare, finendo in ombra nei piani tattici di Juric e perdendo così la fascia di titolare avuta ad inizio campionato 2023-2024.

Ergo, complice anche il modulo 3-4-1-2, Seck fatica a trovare spazio e dimensione ideale al Torino. E di conseguenza si parla di un possibile approdo altrove (il club di Cairo lo ha ormai messo tra gli esuberi), con il Palermo che negli ultimi giorni sta manifestando un certo interesse per l’esterno destro.

E questo anche per via della trattativa in salita con il Verona, visto che Seck era stato inserito (assieme a Gineitis) nell’operazione per arrivare a Josh Doig. Il quale sembra più vicino invece al Marsiglia di Rino Gattuso, pronto ad offrire una cifra non approcciabile da parte del Torino, ovvero 6 milioni di euro per il terzino scozzese.

