Torino-Inter, Marelli: 'Rigore netto di Ranocchia su Belotti'

13-03-2022 22:45

L’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto ai microfoni di DAZN, nel corso del match tra Torino e Inter, per commentare la decisione dell’arbitro Guida di non assegnare ai granata un calcio di rigore in seguito ad un contatto tra Belotti e Ranocchia. “Questo episodio farà molto discutere. È chiaramente da calcio di rigore. L’arbitro Guida in un primo momento fa chiaramente segno a Belotti di alzarsi, poi indica il pallone. Rivedendo le immagini dal basso ci rendiamo conto che Ranocchia è in netto ritardo e scalcia sostanzialmente il piede di Belotti e con la punta del piede sinistro tocca il pallone. Detto ciò questo è un rigore netto, mi aspettavo un’On Field Review perché ci sono tutti gli elementi, dato che Guida ha indicato il pallone, ma Ranocchia il pallone non l’ha toccato se non dopo aver commesso un fallo molto evidente”.

OMNISPORT