Torino, Izzo: "Pronto per questa nuova avventura"

Armando Izzo è un nuovo giocatore del Torino.

Ecco le sue prime parole da calciatore granata: “Per prima cosa desidero ringraziare il presidente Cairo e tutte quelle che persone che hanno reso possibile il mio trasferimento a Torino. Naturalmente voglio dedicare un pensiero anche al presidente Preziosi e a tutto il mondo Genoa, con affetto e riconoscenza”.

”Ho scelto Torino perchè è un onore poter giocare in una piazza così importante – ha detto il difensore – Sono molto felice e carico, darò tutto me stesso per essere sempre all’altezza della situazione”. Intervista rilasciata al sito ufficiale del club.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 04-07-2018 15:55