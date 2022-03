Torino, Juric lancia l'allarme: "Tanti influenzati"

12-03-2022 13:25

Ivan Juric, in vista della sfida di domani sera contro l’Inter ha parlato in conferenza stampa. Non è un buon momento per i granata che non riescono a vincere dallo scorso 15 gennaio.

Non solo la squadra non arriva al meglio come ha spiegato l’allenatore: “È entrata l’influenza in spogliatoio, qualcuno è recuperato e altri no. A Bologna abbiamo fatto bene, giochiamo contro i campioni d’Italia ma vogliamo fare bene”.

Tra chi ha recuperato, poi: “Bremer, Lukic e Rodriguez ci sono, Warming è uscito e Sanabria è da valutare, mentre Zima credo non ci sarà. Anche Vanja ha preso la febbre”.

E poi sualla sfida con i nerazzurri: “Con la Juve abbiamo fatto bene, vogliamo provarci. Stiamo mancando un po’ sul piano tecnico, per vincere servirà una grande prestazione difensiva e alzare il livello tecnico”.

OMNISPORT