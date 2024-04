Torino-Juventus, è derby anche a Strasburgo: l’irlandese Wallace insulta i bianconeri al Parlamento Europeo 

Il parlamentare di Dublino, noto sul web per la sua fede granata e le battaglie pacifiste, chiude il suo intervento in aula con un’incitazione sopra le righe alla squadra di Juric

Si avvicina l’ora di Torino-Juventus e l’atmosfera del derby della Mole contagia anche il Parlamento Europeo: il deputato irlandese Mick Wallace, tifosissimo dei granata, si è lasciato andare ad un insulto in aula nei confronti dei bianconeri.

Torino-Juventus sbarca al Parlamento Europeo

Sabato è in programma Torino-Juventus, ma l’attesa del derby pare aver contagiato non soltanto i tifosi che vivono sotto la Mole. Una parentesi dedicata alla sfida di sabato all’Olimpico è stata aperta anche al Parlamento Europeo di Strasburgo da Mick Wallace, eurodeputato irlandese noto per essere un grande tifoso granata, che stavolta però s’è lasciato andare ad un comportamento decisamente sopra le righe.

L’insulto dell’europarlamentare irlandese Wallace alla Juventus

Wallace, che come spesso è accaduto indossava la maglia del Torino in aula, ha concluso il suo intervento con una frase di incitamento nei confronti dei granata in vista del derby di sabato. Peccato, però, che l’eurodeputato irlandese si sia anche lasciato scappare un insulto nei confronti della Juventus. “President, in bocca al lupo al Toro sabato contro la Juve. Juve m…a, forza Toro!”, ha detto Wallace in perfetto italiano.

Wallace, pacifista di Dublino innamorato del Toro

Il video dell’insulto di Wallace alla Juventus ha fatto rapidamente il giro del web. D’altra parte l’eurodeputato irlandese è ben noto da tempo sul web per la sua passione per il Toro tanto quanto per le sue posizioni pacifiste. Nato a Dublino, eletto con la lista Independents for Change e iscritto al gruppo parlamentare della sinistra europea, Wallace spiegò tempo fa di essere diventato fan del Toro negli anni ’80, quando iniziò a far visita alla sorella che si era trasferita a San Mauro Torinese: a farlo innamorare, come da lui dichiarato, fu la matrice operaia della tifoseria granata e l’atmosfera che si respirava in curva, che ancora oggi frequenta.