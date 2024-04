Juventus, John Elkann incorona Giuntoli: "Plasmerà il futuro" e si lancia in una citazione di Hamilton

Nella lettera agli azionisti di Exor John Elkann parla del futuro della Juventus, che ruoterà attorno alla figura di Giuntoli. E c'è spazio anche per la Ferrari ed Hamilton

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Nella lettera indirizzata agli azionisti di Exor John Elkann delinea il futuro della Juventus, svelando strategia e obiettivi del club. Ma soprattutto soffermandosi sulla figura di Cristiano Giuntoli, chiamato a “plasmare” la squadra del domani. E c’è spazio anche per la Ferrari ed Hamilton.

Presente e futuro della Juventus: la linea di Elkann e l’anno zero

Nella lettera annuale agli azionisti di Exor John Elkann si è soffermato sulla nuova era della Juventus. “Il 2023 ha rappresentato un anno di transizione. Con la presidenza di Gianluca Ferrero, l’attenzione è stata focalizzata sulla risoluzione delle problematiche di Giustizia Sportiva, sia in Italia che in Europa – afferma Elkann -. La stagione 2023/24 è quindi l’Anno Zero, in cui la società sta ponendo le fondamenta per il proprio ritorno, sia sia sul campo che al di fuori”.

La centralità di Giuntoli nella nuova era della Juventus

Il numero uno di Exor si sofferma poi su Cristiano Giuntoli, approdato nella Torino bianconera dopo essere stato tra i protagonisti del terzo scudetto del Napoli. “Giuntoli, che è arrivato nel 2023 ed è stato appena nominato ‘Miglior direttore sportivo dell’anno‘ ai Globe Soccer Awards per il suo lavoro con il Napoli lo scorso anno, aiuterà a plasmare il futuro della Juventus. La squadra punta a tornare in Champions League e ha già confermato la sua partecipazione all’espansa FIFA Club World Cup nell’estate del 2025”.

Gli obiettivi della Signora: sempre più spazio alla Next Gen

Grazie al lavoro svolto con la Next Gen negli ultimi anni la Juventus è riuscita a fare della linea verde un punto di forza, tra chi si è imposto in prima squadra e chi, invece, in prestito. “Con un maggiore focus sui giovani talenti della sua Next Gen (che hanno dimostrato il loro valore quest’anno), la Juventus mira a costruire una struttura di costi sostenibile in linea con le nuove regolamentazioni dell’Uefa” ha scritto Elkann.

C’è spazio anche per la Ferrari: Elkann cita Hamilton

Non solo Juventus nella lettera agli azionisti Exor, ma spazio anche alla Ferrari e ai buoni risultati ottenuti in questo primo scorcio del Mondiale di Formula 1. Elkann, poi, cita Hamilton, che dalla prossima stagione prenderà il posto di Sainz. “La Scuderia Ferrari ha iniziato la nuova stagione di F1 con diversi piazzamenti da podio. Con il successo, è importante tenere a mente le parole di Lewis Hamilton: ‘Nelle corse ci sono sempre cose da imparare, ogni singolo giorno. C’è sempre spazio per migliorare, e penso che questo valga per tutto nella vita’. Le sue parole richiamano una delle coppie di valori di Exor: Ambizione e Umiltà”.