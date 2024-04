Juventus, Felipe Anderson a un passo; il messaggio dei tifosi a Giuntoli su Soulè e Yildiz: anche Allegri è avvisato

La Juventus sembra ad un passo dall’accordo con l’esterno offensivo della Lazio, Felipe Anderson, che a fine stagione si libera a parametro zero. La paura dei fan bianconeri sul futuro di Soulé e Yildiz

La Juventus muove i primi passi nella prossima stagione e lo fa con una mossa che era nell’aria da tempo ma che rimane comunque una mezza sorpresa. Secondo vari esperti di mercato, infatti, i bianconeri sarebbero a un passo dall’accordo con il brasiliano della Lazio, Felipe Anderson, che arriverebbe la prossima estate a Torino a parametro zero.

Juventus: Felipe Anderson a un passo

La Juventus sarebbe pronta a mettere sotto contratto Felipe Anderson. La trattativa che va avanti ormai da mese sarebbe vicina alla dirittura d’arrivo con gli scambi tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore brasiliano che si sarebbero fatti sempre più frequenti nelle ultime settimane. A rivelare la svolta nella trattativa è stato Fabrizio Romano, giornalista esperto di calcio mercato, che sostiene che il club bianconero avrebbe formalizzato la sua proposta sulla base di un accordo di 3 anni per circa 3 milioni di euro netti a stagione.

Felipe Anderson: esterno e “falso nove”

Felipe Anderson è un nome molto noto agli appassionati italiani, il brasiliano è sbarcato in Italia dal Santos nell’estate del 2013. Il ritorno nella capitale è avvenuto nel 2021 dopo che il giocatore ha avuto due esperienze con West Ham e Porto. Con la maglia della Lazio ha collezionato 318 presenze con 56 gol e 36 assist e vincendo anche una Supercoppa Italiana. Il ruolo naturale è quello di esterno offensivo ma nel corso della gestione Maurizio Sarri e a causa dell’indisponibilità di Ciro Immobile, ha ricoperto anche il ruolo di attaccante centrale o di “falso nove”.

Juve, i tifosi: “Soulé e Yildiz non si toccano”

Il probabile arrivo di Felipe Anderson è stato accolto in maniera piuttosto fredda dai tifosi della Juventus. Si tratta ovviamente di una mossa che non cambia in maniera drastica il volto della formazione bianconera, ma appetenza un giocatore che porta esperienza nel reparto offensivo. Un settore nel quale però i tifosi della Juventus pserano di vedere con maggiore frequenza Matias Soulé (dopo un’ottima stagione con la maglia del Frosinone) e soprattuto il giovane fenomeno turco Kenan Yildiz. “Anderson potrebbe essere un buon cambio a patto che non si vendano Soulé e Yildiz”.

Ci sono tanti tifosi che però sembrano perplessi: “In una squadra che potenzialmente può contare su Chiesa, Yildiz, Soulé e Iling Junior, an che nell’ottica di un possibile tridente, fatico a comprendere l’arrivo di Felipe Anderson se non per motivazioni economiche. Cedere uno dei quattro sarebbe in ogni caso molto triste”. E ci sono anche tanti tifosi che chiamano in causa Max Allegri. Il suo 3-5-2 sembra infatti poco adatto alle caratteristiche di Anderson e la speranza di una parte della tifoseria è che la mossa di Giuntoli sia anche un anticipo all’addio al tecnico.