Torino, la madre di Zaza infiamma i social: attacchi ai tifosi e alla società

Dalle compagne o mogli influencer ai genitori il passo è abbastanza lungo, eppure nel calcio succede anche questo.

Abituati alle fidanzate o alle consorti che difendono sui social i propri uomini dalle ire dei tifosi delusi per l’andamento della stagione, in casa Torino è spuntata la madre di Simone Zaza, che ha perso la pazienza su Facebook.

Infastidita dagli attacchi ricevuti dal figlio, la signora ha sbottato prendendosela con la società: “Mastico calcio da trent’anni. Con una società del genere non hai né stimoli tantomeno voglia di entrare in campo. Spero solo che vi salviate e che Zaza vada via quanto prima”.

Per poi rincarare la dose in un altro post: “Sono consapevole che da quando è arrivato al Toro non è il Simone che io conosco. Ad esempio domenica ha fatto veramente male, ne sono consapevole. Quello che mi fa rabbia è la cattiveria che i tifosi mettono nel giudicarlo, è giusto che le critiche ci siano ma con termini diversi. Quando scrivono ‘deve morire’, ‘speriamo che prenda il Covid’ e tante altre cattiverie mi fa tanto male. Tutto qua, scusatemi se mi sono permessa, ma sinceramente da genitore soffro”.

OMNISPORT | 10-03-2021 10:27