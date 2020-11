Torino-Lazio, pazzesco 3-4: granata ribaltati allo scadere

Tre punti pesantissimi per la Lazio che si rimette in corsa per obiettivi nobili: beffa tremenda per il Torino, avanti di un goal fino al 95′ e sorpassato in pieno recupero. Slitta ancora il primo successo in campionato per Giampaolo.

Maglie larghe nelle due difese e spettacolo che ne beneficia con occasioni a ripetizione: sul primo spunto offensivo è la Lazio ad esultare con Andreas Pereira, al suo primo goal in I’Italia arrivato al culmine di un’azione avviata da Milinkovic-Savic e rifinita da Muriqi e Patric.

La rete dello svantaggio non scoraggia il Torino che raccoglie le forze e impegna Reina con Linetty, fermato in corner con un intervento di piede. Sugli sviluppi del calcio d’angolo nasce la rete del pari: Verdi pennella per la testa di Bremer che la mette dove il portiere spagnolo non può arrivare. Da sottolineare la dormita di Acerbi che si perde completamente la marcatura del difensore brasiliano.

Patric è una spina nel fianco della difesa granata con i suoi inserimenti offensivi e, in uno di questi, rischia di far male a Sirigu: per fortuna del portiere, lo spagnolo calcia con tanta potenza e zero precisione. Sul ribaltamento di fronte il Torino conquista un calcio di rigore: contatto tra Andreas Pereira e Belotti punito da Chiffi, per la gioia del ‘Gallo’ che insacca col brivido dal dischetto. Nel finale di tempo c’è spazio per un altro episodio discutibile: Luiz Felipe entra in ritardo su Verdi in area, per l’arbitro e il VAR è tutto regolare.

Scampato il pericolo, la Lazio si riaffaccia alla partita con la gemma di Milinkovic-Savic: punizione beffarda che sorprende sul suo palo Sirigu, penalizzato dalla folta schiera di uomini davanti a sé che non gli permette di capire quando parte il pallone.

Inzaghi getta nella mischia anche Immobile, Giampaolo passa alla difesa a tre e rivoluziona l’attacco togliendo Verdi e Belotti (per lui un colpo al ginocchio destro). Usciti i due giocatori più rappresentativi, segna l’uomo che non ti aspetti: scippo perfetto di Lukic ai danni di un disattento Hoedt e pallone depositato in rete dopo aver eluso l’intervento disperato di Reina.

Gara finita? Per niente: Nkoulou colpisce la sfera col braccio, il VAR manda Chiffi al video e la consultazione porta alla concessione del secondo rigore di giornata, trasformato da Immobile che spiazza Sirigu. La giornata orribile di Nkoulou si concretizza con l’intervento molle che spalanca la strada al nuovo entrato Caicedo, abile da terra ad infilare il portiere granata per la clamorosa rimonta che riporta il sereno a Formello.

IL TABELLINO

TORINO-LAZIO 3-4

Marcatori: 15′ A. Pereira (L), 19′ Bremer (T), 25′ rig. Belotti (T), 48′ Milinkovic-Savic (L), 87′ Lukic (T), 95′ rig. Immobile (L), 98′ Caicedo (L)

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda (70′ Singo), Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi (71′ Nkoulou), Belotti (77′ Bonazzoli). All. Giampaolo.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Milinkovic-Savic, Parolo (46′ Leiva), A. Pereira (46′ Akpa-Akpro), Fares (81′ Cataldi); Correa (73′ Caicedo), Muriqi (56′ Immobile). All. S. Inzaghi.

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: A. Pereira (L), Hoedt (L), 88′ Immobile (L), Nkoulou (T), Rincon (T), Caicedo (L)

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 01-11-2020 17:16