Torino, Marco Giampaolo è guarito dal Covid

Il tecnico del Torino Marco Giampaolo è tornato al lavoro sul campo del centro sportivo granata per dirigere la seduta di allenamento della squadra, in vista del derby contro la Juventus. L’allenatore abruzzese è guarito dal Coronavirus dopo 15 giorni di stop, e al momento giusto, considerata l’importanza della sfida di sabato.

“Dopo una prima parte di lavoro in palestra, il tecnico Marco Giampaolo ha diretto una sessione tecnico-tattica in preparazione alla sfida di sabato contro la Juventus. Murru ha terminato anzitempo l’odierna seduta, Verdi ha svolto solo terapie per un risentimento muscolare all’adduttore destro: le condizioni di entrambi verranno valutate domani prima dell’allenamento di rifinitura pomeridiano”, è la nota del club piemontese.

OMNISPORT | 03-12-2020 18:48