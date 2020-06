Torino, nome nuovo per il centrocampo

Il Torino vuole Rade Krunic. Il club guidato da Urbano Cairo, alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo per la prossima stagione, ha bussato alla porta del Milan per il bosniaco, che a dispetto delle premesse non ha mai trovato spazio né con Giampaolo in panchina né dopo l'arrivo di Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il Milan ha risposto a un primo sondaggio per il bosniaco chiedendo 8 milioni di euro per il suo trasferimento. La dirigenza granata sta valutando ora la situazione.

Quello di Krunic è in realtà un ritorno di fiamma: il Torino, infatti, aveva provato ad assicurarsi le prestazioni del centrocampista già quando quest'ultimo vestiva la maglia dell'Empoli. L'offerta del Milan, però, era stata considerata più allettante, soprattutto per la durata (scade a giugno 2024).

Dopo una stagione finora deludente, però, le prospettive sono cambiate e il Torino ha deciso così di rifarsi sotto.

SPORTAL.IT | 10-06-2020 11:58