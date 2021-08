Torino: obiettivo Taarabt, ma c'è un ostacolo

Il Torino cerca una soluzione per il proprio centrocampo dopo due ko consecutivi in campionato, e uno di essi risponde al nome di Adel Taarabt.

L’ex centrocampista di Milan e Genoa è sul taccuino dei granata, ma l’operazione non sembra facile. Lo spiega ‘Sky Sport’, secondo cui il Benfica (che attualmente ne detiene il cartellino) pretende 8 milioni di euro. Una cifra su cui il Torino non è disposto a trattare. Il giocatore interessa, ma non si vestirà di granata se i lusitani non abbasseranno le loro richieste.

OMNISPORT | 29-08-2021 21:34