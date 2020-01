Andrea Pinamonti sembrava il giocatore ideale per sostituire Simone Zaza al Torino.

L'attaccante lucano, che non rientra nei piani di Mazzarri, è conteso da Sampdoria e Villarreal e il giovane del Genoa sembrava pronto per approdare in granata ma il suo agente, Mino Raiola, ha chiuso le porte a Cairo.

"Pinamonti sta bene dov'è: ho ricevuto tantissime richieste ma rimarrà al Genoa" ha detto il procuratore a FcInterNews.

SPORTAL.IT | 30-01-2020 16:42