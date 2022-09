Torino, record negativo di abbonamenti nell'era Cairo

20-09-2022 10:55

Non era mai accaduto. In 17 di presidenza Cairo, quello di quest’anno è il dato più basso per quanto riguarda gli abbonamenti venduti per le sfide interno del Torino guidato da Juric.

In totale stiamo parlando di 5870 tessere. Un numero decisamente basso che certifica come i tifosi granata non sia affatto convinti di come la società si sia mossa durante l’estate. Per trovare un numero di abbonamenti più basso bisogna tornare alla stagione 2010/11, quando il Torino militava nella serie cadetta. Una piazza che fatica a ritrovarsi, come confermano le poche tessere annuali vendute.