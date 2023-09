Torino-Roma, Mourinho promuove la squadra. E promette: "A gennaio cambierà tutto"

Tra Torino e Roma finisce 1-1, con qualche retrogusto amaro più da parte giallorossa che tra i padroni di casa che hanno ospitato la squadra di Mourinho per la quinta giornata di campionato di Serie A. Questo perlomeno ciò che traspare dalle dichiarazioni rilasciate dai rispettivi tecnici nel post partita, con Mourinho in particolare che ha analizzato i motivi per cui i suoi uomini non hanno difeso il vantaggio ottenuto grazie al gol di Lukaku.

Un primo tempo a reti bianche, nonostante una partenza a razzo di entrambe le squadre visti i tentativi di sfondare le difese giallorosse da parte di Zapata (Rui Patricio non concede però il vantaggio), a cui prova a rispondere nel giro di qualche minuto Lukaku, che sulla distanza prova a espugnare il fortino sabaudo.

Tanta fisicità, ritmi intensi ma polveri bagnate. Il tutto in un contesto di campo non in condizioni eccelse, tale da condizionare persino il gioco. Faticano ad essere incisivi i supporti alla punta Lukaku, ovvero El Shaarawy e Dybala, soluzione a due individuata da Mourinho per dare man forte allo schema d’attacco e al belga, in teoria catalizzatore delle palle gol.

Alla ripresa l’ex Inter sblocca l’impasse tramite triangolazione partita da Dybala per Kristensen. Riecco però Zapata che accorcia le distanze sull’1-1: il secondo tempo è più trascinante dal punto di vista emozionale, sebbene la Roma dia l’impressioni di non aver smaltito l’impresa recente in Europa League, ovvero la vittoria contro lo Sheriff nella prima giornata della coppa continentale.

Ai microfoni di DAZN Mourinho ha così analizzato la partita:

Abbiamo giocato una buona partita secondo me, non è facile giocare con questi avversari. Poi c’era il campo che in confronto l’Olimpico di Roma sembra una passerella.

Il tecnico portoghese ha quindi ammesso nella conferenza stampa post match una certa tristezza per il risultato, ma non per le prestazioni dei suoi. E ha affrontato il discorso del tridente d’attacco formato da Dybala, El Shaarawy e Lukaku punta centrale:

Giocare con tre giocatori più offensivi non è facile per noi e neanche per i nostri giocatori. Abbiamo tre attaccanti veri e tutti mi piacciono. Azmoun non ha giocato perché non è in condizione di giocare questo tipo di partite. L’unico che può fare il terzo attaccante è El Shaarawy o Pellegrini.

Pellegrini era in panchina con noi più per stimolare, aveva fatto solo un allenamento ieri. E noi siamo più squadra quando siamo tutti bene.

La nostra proposta sarà con più centrocampisti in campo. Siamo migliorati tanto sulla costruzione dal basso. Paredes dà una qualità diversa alla squadra. Cristante gioca in un’altra posizione, mi piace molto come si inserisce, come nell’azione in cui ha preso il palo. È il giocatore che può farlo quando non abbiamo Renato Sanches. Sono dispiaciuto per il risultato – ribadisce Mou -, ma la crescita individuale dei giocatori e collettiva non mi dispiace, sono soddisfatto dei ragazzi”.