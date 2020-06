Torino, uno scambio per rinforzare la difesa

L’interessamento del Torino nei confronti di Davide Biraschi non si è affievolito dopo i numerosi cambi nel ruolo di direttore sportivo che la società granata ha vissuto negli ultimi mesi.

Prima Gianluca Petrachi, poi Massimo Bava, ora Davide Vagnati, ma il profilo dell’ex Avellino, ora al Genoa, è sempre apprezzato.

La prossima sessione di mercato potrebbe essere quella giusta per sferrare l’assalto e a facilitarlo può esserci l’idea di uno scambio, venuta proprio a Vagnati: con Biraschi in granata al Genoa approderebbe come contropartita tecnica il difensore ivoriano Koffi Djidji, destinato a lasciare Torino dopo due stagioni non troppo esaltanti.

Non sarà però facile convincere il Grifone a cedere Biraschi dopo tre annate su ottimi livelli.

SPORTAL.IT | 16-06-2020 21:43