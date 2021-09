Torino, Vagnati prende posizione sul futuro di Belotti

Tempo di presentazioni in casa Torino, dove in conferenza stampa sono sfilati due degli acquisti del mercato estivo, Marko Pjaca e Tommaso Pobega, mentre per Josip Brekalo, Dennis Praet e David Zima bisognerà attendere il rientro dalle rispettive nazionali.

A fare gli onori di casa il direttore sportivo Davide Vagnati, che ha tracciato un bilancio di quanto fatto in sede di campagna acquisti tornando anche sui duri sfoghi del tecnico Ivan Juric prima del rush finale di arrivi:

“Siamo contenti di ciò che abbiamo fatto e degli sforzi del presidente, ma la parola spetta al campo. Con il mister ho un ottimo rapporto, ci diciamo le cose come stanno, vogliamo costruire qualcosa di importante. Dal punto di vista mediatico si è creata una situazione diversa da quella reale”.

Da Vagnati arriva poi un messaggio chiaro sulla necessità di cambiare passo rispetto alle ultime due stagioni: “Adesso le cose o cambiano, o cambiano: non possiamo fare un’altra stagione come le ultime due. Lo sappiamo tutti, lo abbiamo dimostrato anche con questi sforzi sul mercato. Dobbiamo cambiare marcia e per farlo abbiamo bisogno anche dei nostri tifosi”.

Inevitabile un accenno a capitan Andrea Belotti, rimasto in granata, ma senza rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo giugno: “Andrea tiene molto al Toro, è un professionista eccezionale e il suo atteggiamento non cambierebbe se venisse contattato da qualcuno. Ci vedimo tutti i giorni, ma non parleremo sempre di rinnovo… Noi dobbiamo pensare al bene del Toro. Il mercato è cambiato, succederà più spesso che i giocatori vadano più vicini alla scadenza del contratto”.

OMNISPORT | 02-09-2021 17:32