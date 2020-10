Torna il tormentone di mercato, gli interisti: “Bidone perfetto”

Dopo le prime quattro giornate di campionato e la sconfitta nel derby l’Inter s’è riscoperta fragile, soprattutto in difesa, ma sui quotidiani si torna a parlare di possibili rinforzi per l’attacco nerazzurro.

L’Inter nuovamente interessata a Dzeko

Lo fa Il Messaggero, che da Roma rilancia l’interesse interista per Edin Dzeko, attaccante inseguito soprattutto nell’estate del 2019, quando comparì tra i rinforzi richiesti da Antonio Conte, appena arrivato sulla panchina nerazzurra.

Dzeko allora decise di restare a Roma, mentre nella scorsa estate il club giallorosso ha negato la cessione alla Juventus, perché incapace di trovare un sostituto all’altezza. Il contratto di Dzeko, però, è in scadenza a giugno 2022 e senza un rinnovo l’ipotesi di una sua cessione a gennaio resta aperta: secondo il quotidiano, l’Inter potrebbe dunque fare un nuovo tentativo per il bosniaco nella prossima sessione di mercato.

I tifosi votano no all’acquisto del bosniaco

Uno scenario, questo, che non sembra soddisfare molto i tifosi dell’Inter. “Dzeko all’Inter sarebbe un bidone pazzesco quasi ai livelli di Batistuta – il commento di Alessandro su una delle pagine Facebook dedicate al tifo nerazzurro -. È uno che non rimane sempre sul pezzo concentrato giocando sempre, figuriamoci da noi che partirebbe sempre dalla panchina”.

“Basta parlare di Dzeko – gli fa eco Enzo – avete rotto con lui”. “Ancora Dzeko? E basta!”, scrive Enzo rifiutando l’idea di vedere il bosniaco in nerazzurro. Enrico, invece, non credo che l’affare possa concludersi: “Per me Dzeko può andare ovunque tranne che a Milano. La telenovela estiva di un anno fa è stata una roba assurda”.

Giorgio, invece, ironizza sulle caratteristiche dell’attaccante e sulle preferenze di mercato di Conte: “35 anni, ingaggio di 7 milioni: vai Conte, è perfetto per te”.

SPORTEVAI | 19-10-2020 11:57