Toronto FC, ufficiale l'ingaggio di Bernardeschi

15-07-2022

Adesso è ufficiale: Federico Bernardeschi è un nuovo giocatore del Toronto FC, come comunicato dalla stessa società. L’ala azzurra, campione d’Europa con la Nazionale lo scorso anno, ha infatti firmato con il club canadese fino al 2026 e sarà così compagno di squadra di altri due ex Serie A come Lorenzo Insigne e Domenico Criscito.

Il 28enne di Carrara arriva così al Toronto FC a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus. In cinque anni in bianconero ha vinto tre scudetti e in precedenza aveva giocato per una stagione al Crotone in B e per tre alla Fiorentina.

