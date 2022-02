Tost su sviluppo AT03: “Ho massima fiducia nei nostri aerodinamici”

02-02-2022 14:17

Si avvicina anche l’inizio ufficiale della stagione di F1. Franz Tost ha sottolineato lo sviluppo che la squadra sta portando avanti sulla AT03 per il prossimo mondiale, evidenziando come la squadra riponga massima fiducia nel lavoro dei tecnici e degli aerodinamici.

Tost si dice ottimista e secondo lui il team italiano ha scelto la strada corretta per il prossimo anno, aspetto che dovrebbe garantire a Pierre Gasly e Yuki Tsunoda una vettura con cui battagliare per le posizioni di vertice dello schieramento.

“Ovviamente ci saranno differenti filosofie progettuali quest’anno”, ha affermato il Team Principal della Scuderia faentina. “Spero che la squadra abbia scelto quella giusta per lo sviluppo della vettura che scenderà in pista a partire dai test pre-season del Bahrain. In tutta sincerità ho massima fiducia nel nostro gruppo di aerodinamici. Hanno svolto un ottimo lavoro fino ad oggi e non vedo perchè questo aspetto dovrebbe cambiare per il 2022”.

