Toto Wolff: "Bottas? Mi spiace ma devo trattarlo così"

Toto Wolff ai microfoni di Sky è tornato a parlare di Valtteri Bottas, che anche oggi ha sacrificato la sua gara per provare a rallentare Max Verstappen e favorire Hamilton (senza successo): “Mi dispiace. Come pilota e come ‘racer’ mi dispiace, ma questo campionato è tanto equilibrato che non si possono lasciare punti. Anche la Red Bull una volta ha lasciato dei punti con Perez pur di togliere a noi il giro veloce. Non mi piace per Valtteri e per nessuno che guarda queste gare, ma io devo giocare così“.

La Mercedes non ha vissuto la sua migliore domenica: “Avevamo la velocità per lottare per vincere. Ma ci sono state piccole cose che non abbiamo fatto perfettamente. Ad esempio avevamo la possibilità di tentare un undercut, perché pensavamo che per loro fosse difficile andare lunghi con le gomme soft. Non abbiamo pensato che le hard fossero una possibilità. Quello è stato un piccolo sbaglio. Abbiamo dei piccoli momenti in cui se siamo perfetti possiamo lottare, ma siamo mancati”.

OMNISPORT | 05-09-2021 19:22