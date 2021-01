Toto Wolff: "Sfortuna folle per Bottas quest'anno"

Il boss della Mercedes Toto Wolff al Daily Express fa i complimenti a Valtteri Bottas dopo una stagione non certo da ricordare: “Questa stagione, Valtteri ha avuto una sfortuna folle, ci sono state diverse forature che non avrebbero dovuto accadere: bandiere rosse quando era facilmente al comando. Se non sapessi che lui ha una mentalità assolutamente solida, un pilota potrebbe cominciare a chiedersi perché gli succede questo. Ma non Valtteri”.

“Lui è così solido, così duro e tenace. Tutto questo lo renderà solo più forte. Mi dispiace per lui, che abbia avuto tutti questi problemi in una stagione in cui avrebbe potuto vincere tre, quattro o cinque gare ed essere secondo con un buon vantaggio in campionato. Penso che abbia lo spirito giusto, ha avuto un paio di weekend molto difficili e li ha superati. Ad Abu Dhabi ha fatto davvero una bella gara. Anche alla fine della stagione, quando i campionati erano stati decisi, si è ripreso. Credo che questa sia la mentalità di un lottatore”.

OMNISPORT | 02-01-2021 15:24