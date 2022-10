Toto Wolff si sbilancia sul futuro di Lewis Hamilton

04-10-2022 11:04

La stagione delle Mercedes non è certo una di quelle da ricordare negli anni. Il campionato del mondo di Lewis Hamilton in particolare non è stato esaltante per via dei tanti problemi di affidabilità della monoposto tedesca.

Nonostante questo, il rapporto tra il pilota inglese e il team principal della scuderia di Brackley Toto Wolff, va oltre quanto succede di negativo in pista. I due lavorano insieme dal lontano 2013, ovvero da quando sono entrati a far parte della famiglia Mercedes con cui hanno riscritto la storia della Formula 1 facendo incetta di titoli e vittorie.

Proprio Toto Wolff, parlando di Hamilton ha ammesso di aver iniziato a discutere del prossimo rinnovo contrattuale che scade a fine 2023: la fumata bianca dovrebbe esserci quasi certamente, in quanto il pluri-iridato in forza alla Stella si sente ancora nel pieno della propria carriera.

“La scorsa settimana ci siamo seduti ad un tavolo e lui ha detto ‘Guarda, sento di avere altri cinque anni come lo valuti?’ Siamo totalmente trasparenti l’uno con l’altro”, ha dichiarato Wolff ai microfoni di Channel 4. Per il manager austriaco il sette volte campione del mondo potrebbe così emulare Fernando Alonso: “Ora è lo stesso Fernando che aveva a 25 anni? Non lo so, ma è comunque molto competitivo.

Secondo il TP quando arriverà il momento di dire basta, sarà proprio lo stesso pilota ad avvisare la scuderia. Lewis sarà il primo a dire: ‘Non posso più farlo perché sento di non avere più le reazioni’. Oppure: ‘Ho appena perso il divertimento e c’è un’altra generazione che sta crescendo che è semplicemente molto forte’. Non ho dubbi che qualunque cosa concordiamo su un rinnovo, cosa che accadrà, entrambi ne discuteremo sempre molto apertamente”.