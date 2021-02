Toto-allenatore Napoli: qualche nome e un...incarico speciale

Dense nubi aleggiano all’orizzonte di Gennaro Gattuso. Dopoo il duro sfogo dell’ultima partita di Campionato vinta col Parma, e la risposta di oggi del Presidente Aurelio De Laurentis, i rapporti tra il tecnico calabrese e la dirigenza sono ai minimi storici. Allo stato attuale impensabile che si possa continare assieme anche nella prossima stagione, e dunque sono già iniziati a circolare i primi nomi per sostituire il tecnico ex Milan.

Nonostante sia risaputo come il Patron degli azzurri non sia un tipo sentimentale e non ami guardare al passato, l’edizione odierna del “Mattino” fa alcuni nomi per la panchina del Napoli, prendendo in considerazione anche un grande ex, Rafael Benitez, già tecnico dei partenopei per 2 anni tra il 2013 e il 2015 e vincitore di una Coppa italia e di una Supercoppa Italiana. In quel periodo, il suo carisma e la sua altissima reputazione internazione permise al Napoli di acquistare grandissimi giocatori, tra cui Raul Albiol, Jose Maria Callejon e Gonzalo Higuain (dal Real Madrid) e Pepe Reina (dal Liverpool).

Il ruolo offerto dal Presidente del Napoli al tecnico iberico che ha chiuso i propriol rapporto con i cinesi del Dalian, tuttavia, non sarebbe quello di allenatore della Prima Squadra, ma di Responsabile dell’Area tecnica del Club. Secondo le prime ricostruzioni, Benitez non sarebbe entusiasta di questa offerta in quanto avrebbe ancora voglia di allenare.

Altri nomi che circolano sono quelli sia di Walter Mazzarri, anche lui già stato sulla panchina napoletana dove ha fatto molto bene oppure, come riporta oggi Radio Kiss Kiss, quello di Vincenzo Italiano, attualmente allenatore dello Spezia.

Con ogni probabilità, comunque, se ne riparlerà in estate, sooprattutto perchè lo spogliatoio è compatto attorno a Gattuso e c’è la volotà di non buttare del tutto quanto fatto di buono inn questa stagione.

OMNISPORT | 02-02-2021 19:04