Tottenham, Kane e compagni: "Rimborsiamo i biglietti ai tifosi"

Nella lettera si legge: "Come squadra, comprendiamo la vostra frustrazione e la vostra rabbia".

25-04-2023 19:40

Dopo il 6-1 contro il Newcastle, che è costato la panchina a Stellini, Kane e compagni hanno scritto una lettera ai tifosi: “Come squadra, comprendiamo la vostra frustrazione e la vostra rabbia. Domenica, semplicemente non è stato abbastanza. Sappiamo bene che le parole non bastano in queste situazioni ma credeteci, una sconfitta come quella fa male”.

I giocatori del Tottenham hanno deciso come farsi perdonare: “Apprezziamo il vostro supporto, sia in casa che in trasferta, e proprio per questo vorremmo rimborsare ai tifosi il costo dei biglietti per la partita di Newcastle. Sappiamo bene che questo non cambierà quello che è successo domenica, ma faremo di tutto per rimettere le cose a posto, a cominciare dalla partita di giovedì sera contro il Manchester United quando, ancora una volta, il vostro supporto significherà tutto per noi. Insieme, e solo insieme, possiamo andare avanti”.