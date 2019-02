Tottenham ko, Sarri torna alla vittoria

Turno infrasettimanale in Premier League che vede il ritorno alla vittoria del Chelsea di Maurizio Sarri, che lascia in panchina il portiere Kepa dopo la mancata sostituzione in finale di Coppa di Lega.

I Blues battono per 2-0 il Tottenham per il gol di Pedro e l’autorete di Trippier. Il quarto posto rimane a tre punti per la rotonda vittoria dell’Arsenale per 5-1 sul Bournemouth.

Vittorioso anche il Manchester United sul campo del Crystal Palace per la doppietta di Lukaku e la rete di Young, preceduta dal gol di Ward.

Per la capolista Liverpool è tutto facile contro il Watford ad Anfield battuto per 5-0 con le doppiette di Manè e van Dijk inframezzate dalla rete di Origi.

Risposta del City a cui basta il rigore realizzato dal solito Aguero per battere il West Ham dell’ex tecnico Pellegrini e rimanere a -1 dalla squadra di Klopp.

Altra sconfitta per il Fulham di Ranieri contro il Southampton, vittorioso per 2-0. Ora per il tecnico italiano l’impresa salvezza è ai limiti del possibile con gli stessi Saints a 10 punti di distanza a dieci giornata dal termine del campionato.

SPORTAL.IT | 27-02-2019 23:55