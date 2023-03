Tottenham-Milan, Redknapp: “Inglesi ribalteranno il risultato”

L'ex tecnico degli Spurs è convinto che la qualificazione andrà alla squadra di Antonio Conte: “Lo stadio fattore in più. E poi c'è Kane”

07-03-2023 10:29

Harry Redknapp, ex allenatore del Tottenham, anticipa la partita che gli Spurs disputeranno contro il Milan: “Ho visto l’andata. A volte fuori casa il Tottenham ha qualche difficoltà, ma credo che l’1-0 non sia un brutto risultato e sono sicuro che ribalterà la situazione al ritorno. Avrà il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico, ci sarà un’altra atmosfera. E nelle grandi notti europee la squadra si esalterà”. Gli inglesi, poi, hanno un fuoriclasse, anzi più di uno: “Quando hai giocatori del livello di Harry Kane, di Son, Richarlison e Kulusevski. tutti in grado di ribaltare situazioni simili. Kane è il miglior centravanti al mondo e l’atmosfera dello stadio farà la differenza”.