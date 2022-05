31-05-2022 23:13

Ivan Perisic è da qualche ora un nuovo giocatore del Tottenham , e già ha rilasciato la sua prima intervista con la maglia degli Spurs: “Sono molto contento di far parte di questa nuova famiglia – ha dichiarato il croato -. Quando sono stato contattato dall’allenatore e dal direttore sportivo ho detto che volevo venire in Premier League dal 2009, da quando ho iniziato a essere un calciatore professionista in Belgio”.

Nella trattativa con il club di Londra, c’è sicuramento lo zampino di Antonio Conte per poterlo allenare ancora una volta anche se in una diversa squadra: “È un privilegio lavorare con un allenatore così. Ha fatto bene con l’Inter quando abbiamo vinto il campionato. Mi piace il suo carattere e sono convinto che insieme faremo un buon lavoro qui. Lui vive di calcio ogni minuto, ogni ora, ogni giorno. Anche quando dorme pensa al calcio”.