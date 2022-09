14-09-2022 12:34

In questa inarrestabile separazione, che si consuma tra sospetti e intrighi e dettagli sempre più precisi, succede anche che non si avverta più il bisogno di quella discrezione rivendicata con veemenza. E così Francesco Totti compare, nelle foto pubblicate dal magazine Chi questa settimana, con Isabel e l’amico più caro – Emanuele – mentre esce dalla casa di Noemi Bocchi, di fatto la sua nuova compagna.

Una figura femminile che gli è accanto, come ha confermato al Corriere della Sera lo stesso Totti e che gli ha concesso di risollevarsi. Ilary Blasi (che si è concessa una serata all’Opera per ammirare Eleonora Abbagnato), però, non resterà certo impassibile: la presenza della bambina, Isabel, in queste immagini, segna la rottura di un patto che per la conduttrice dell’Isola è quanto di più rilevante, in questa fase.

Le nuove foto di Totti a casa di Noemi Bocchi

Totti, in compagnia della figlia minore, di una amica di Noemi e di Emanuele esce dall’abitazione della sua compagna per un’uscita secondaria ma non evita l’obiettivo del fotografo che lo ritrae all’esterno della dimora di Noemi Bocchi, testimoniando semplicemente in un luogo esterno alla proprietà la presenza del per sempre capitano della Roma.

Eppure Ilary pare abbia ribadito maggiore discrezione e di evitare la presenza della più piccola dei figli della coppia a casa di Noemi, una richiesta disattesa, a quanto pare.

Secondo le indiscrezioni già trapelate in precedenza, sarebbe stato proprio un racconto ingenuo della bimba a innescare il sospetto nella mamma che avrebbe deciso di ricorrere a un investigatore privato e poi, forte di quanto emerso, avrebbe poi deciso di affrontare il marito. Totti, dalla sua, ha riportato, nella famigerata intervista al Corsera, di un presunto flirt di Ilary con la complicità dell’amica e parrucchiera Alessia Solidali, scoperto attraverso dei messaggi.

Il chiarimento sui Rolex

Certo, poi è stato la vicenda del dispetto dei Rolex e il sequestro delle borse di Ilary, ma la sostanza non muta.

Anche secondo quanto Alfonso Signorini, ex co conduttore del Gf Vip di Ilary Blasi, si tratta di gesti dettati dal momento e che sarebbero stati dettati dalla volontà della conduttrice di riprendersi i regali fatti al marito nei vent’anni di vita comune. Quasi un quarto di secolo insieme, come ha ribadito Totti a Alex Nuccetelli, suo confidente e pronto a delineare la posizione del Pupone nei salotti televisivi in cui è intervenuto.

Per ora e in attesa del possibile incontro tra i rappresentanti legali delle parti, Ilary Blasi ha scelto di tacere su questo ennesimo dato che Chi ha pubblicato. Lo stesso Alfonso Signorini, direttore del magazine e conduttore del GF Vip, ha tenuto a dire, oltre a quanto asserito su Ilary:

“Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta”.

L’impero economico da spartire, addio Totti-Blasi spa

Un passaggio che Ilary e i suoi legali non renderanno proprio indolore. La sua richiesta di una casa per sé, intestata ai figli e una certa resistenza a cedere alle richieste fino ad ora avanzata dal team dei legali di Totti, a cui si è aggiunta Annamaria Bernardini de Pace.

Com’è noto, ormai, l’ipotesi di una separazione extragiudiziale accarezzata in un primo momento, sembra oscurata dalle reciproche verità che attraverso i giornali e i mediatori prescelti (avvocati e amici), Ilary e Totti hanno deciso di ribadire. L’accordo è ancora possibile, come il comunicato congiunto e una soluzione che aiuti entrambi a tenere a cuore e insieme quel che rimane di questi vent’anni: una famiglia.

