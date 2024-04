Totti capitano dell’Italia prima degli Europei, dove giocherà l’ex Roma

L'Italia ha ricevuto l'invito per partecipare alla Kings World CUp, il format ideato da Pique: a rappresentare gli azzurri ci saranno lo streamer Blur e Francesco Totti.

Non solo gli Europei in Germania, l’Italia giocherà anche per un altro titolo. Di cosa parliamo? Della Kings World Cup, il progetto guidato da Gerard Pique. Un abbraccio per le nuove generazioni, sempre più legate a questi format e una carezza anche per i nostalgici del calcio che potranno ammirare ex leggende del passato. A rappresentare gli Stallions, squadra degli azzurri, ci sarà lo streamer Blur (vanta un pubblico di oltre 1,4 milioni di follower su Twitch), che ha affidato la fascia da capitano a Francesco Totti, come annunciato in un video sui social.

Che cos’è la Kings World Cup

La Kings World Cup è un torneo di calcio a 7 ideato dall’ex Barcellona Gerad Pique in cui si affronteranno 32 squadre, 10 delle quali proveniente dalla Kings League di Spagna e 10 da quelle delle Americhe e le restanti invece da tutti gli altri Paesi. Dopo il format molto seguito del campionato in cui hanno preso parte calciatori come Ronaldinho e Casillas, ora l’ambizione è ancora più alta. La manifestazione si svolgerà in Messico dal 26 maggio all’8 giugno. Il team che si aggiudicherà il trofeo vincerà un premio in denaro di 1 milione di dollari. Non solo Totti, di grandi calciatori ce ne saranno anche altri: dal Presidente Ibrahimovic ai campioni Neymar Jr, Gotze, Hazard e Rio Ferdinand. Ci sarà da divertirsi.

Come seguire la Kings World Cup

Come si legge nel comunicato ufficiale: “La Kings World Cup sarà il più grande evento sportivo online dell’anno, a conferma di un fenomeno globale che ha rivoluzionato lo sport e l’intrattenimento. Può essere seguita online sui canali ufficiali della Kings League e attraverso i canali degli streamer che si affrontano ogni giorno. Questa competizione di calcio a 7 porta il bel gioco in una nuova dimensione, con regole che rendono le partite più divertenti ed emozionanti”.

Vuoi giocare con Totti? Come partecipare alla Kings World Cup

Alla Kings League potranno partecipare tutti. Nessun veto, basta solo dimostrare il proprio talento. Ci saranno dei provini in cui Totti e Blur valuteranno i candidati e formeranno il proprio team. Lo hanno comunicato sui social: “Mi raccomando ragazzi, venite in tanti ai provini. Mostrateci il vostro talento che abbiamo bisogno di voi” – queste le parole dello streamer Blur. Poi l’ex capitano della Roma ha aggiunto: “Non andremo lì per giocare, ma per vincere”.