Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più uniti: dietro l'anello regalato dall'ex capitano della Roma alla sua compagna, secondo Oggi, si cela una promessa di nozze. E forse ci sono altre novità in arrivo.

18-02-2023 11:04

Le voci di crisi che si erano diffuse qualche tempo fa sono già un lontano ricordo. Già, perché Francesco Totti e Noemi Bocchi sembrano più uniti che mai. E potrebbero diventarlo ancora di più in un futuro non troppo lontano. Le ultime, scoppiettanti novità nella love story tra l’ex bandiera della Roma e la sua nuova compagna portano infatti dritte alle nozze. Il fatidico sì potrebbe essere più vicino di quanto si pensi.

Totti, la promessa a Noemi dopo il divorzio da Ilary Blasi

Naturalmente, prima ci sono da ultimare le formalità relative al divorzio da Ilary Blasi, questione che appare ancora lontana da una soluzione. Ma, una volta completato l’iter, Totti e la Bocchi sono pronti per il grande passo. Le idee sono chiare, soprattutto l’amore tra di loro è più intenso che mai. Una volta usciti allo scoperto, si è cementato sempre di più, a dispetto di screzi veri o presunti e dei relativi pettegolezzi. E, secondo il settimanale Oggi, l’ex Pupone ha fatto un regalo a Noemi che la dice lunga sulle sue intenzioni.

La rivelazione di Oggi: il nuovo anello anticipa le nozze

Oggi, infatti, dà notizia del nuovo, costosissimo anello regalato da Totti alla sua nuova, dolce metà. Non un anello comune, non un semplice orpello da ostentare in qualche occasione pubblica, o negli eventi frequentati insieme dalla coppia: una promessa di matrimonio. Non appena sarà legalmente possibile, Francesco è pronto ad assumersi le sue responsabilità. Vuol mettere su famiglia con Noemi. La signora Bocchi potrebbe diventare presto la signora Totti.

Totti-Noemi, c’è un figlio in arrivo? “Forse in corso”

La promessa di matrimonio, ovviamente, conterrebbe anche un altro auspicio: quello di un figlio. Oggi si spinge oltre: “Forse in corso”. Chissà. Fatto sta che, nelle ultime settimane, l’umore tra i due innamorati è al settimo cielo. Totti e Noemi si sono mostrati senza alcuna remora sui social, hanno postato video, foto, persino gag in cui evidenziano un’intesa perfetta sotto tutti i punti di vista. In una clip lei si rivolge per la prima volta pubblicamente a lui chiamandolo “amore”. Potrebbe averle promesso di diventare suo marito.