Tour de la Provence: Carapaz positivo, Viviani e Ganna in allarme

Non è una bella notizia quella con cui il Tour de la Provence è ripartito oggi da Arles per la seconda tappa.

Richard Carapaz, campione olimpico a Tokyo nella prova su strada, è risultato positivo al Covid-19 ed è stato costretto ad abbandonare la corsa transalpina.

Subito in casa Ineos-Grenadiers, la formazione dell’ecuadoriano, è scattato l’allarme ma gli altri componenti (tra cui i nostri Elia Viviani, Filippo Ganna e Salvatore Puccio) sono per ora risultati negativi ai test effettuati in mattinata.

La situazione, ovviamente, andrà monitorare nelle prossime quando potrebbero essere rilevate nuove positività.

