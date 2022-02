Tour de la Provence: Elia Viviani a segno nella prima tappa

11-02-2022 16:32

Archiviato il cronoprologo vinto da Filippo Ganna organizzato sulla distanza di 7,1 chilometri con partenza e arrivo a Berre-l’Étang, oggi si è disputata la seconda tappa del Tour de la Provence. A trionfare sotto l’arrivo di Les Saintes Maries de la Mer è stato ancora una volta un ciclista italiano.

Elia Viviani ha infatti battuto – in uno sprint a ranghi ridotti – Sep Vanmarcke (Israel – Premier Tech) e Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl Team).

“Quando c’è il vento la gara diventa più dura e servono le gambe per essere davanti – ha dichiarato il vincitore – La squadra ha fatto una buona tattica e siamo contenti di come è andata e io sono contento della prima vittoria. Quando c’è vento così dobbiamo essere i primi a provare per essere sicuri di essere in tanti atleti davanti e oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro“.

Oggi l’ex campione europeo ha avuto tutta la squadra a sua disposizione, compreso l’uomo di classifica Richard Carapaz: “È stata una bella cosa. Siamo una squadra con tanti campioni e bisogna mettersi a disposizione uno dell’altro, quindi Richard oggi ha lavorato per me, domenica io lavorerò per lui. Siamo sempre più forti quando una squadra di campioni si mette uno a disposizione degli altri”

“Non sono stati due anni difficili – ha concluso, ripensando alle stagioni appena trascorse alla Cofidis – Io sono contento dei due anni alla Cofidis. Ho finito bene l’anno scorso con la maglia della Cofidis e sono contento di questo e di aver iniziato bene quest’anno. Do sempre il mio meglio e cerco di raccogliere il più possibile”.

ORDINE D’ARRIVO TOP TEN

1 VIVIANI Elia INEOS Grenadiers 20 30 3:17:58

2 VANMARCKE Sep Israel – Premier Tech 10 18 ,,

3 ALAPHILIPPE Julian Quick-Step Alpha Vinyl Team 5 12 ,,

4 TUSVELD Martijn Team DSM 7 ,,

5 BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team 4 ,,

6 BEULLENS Cedric Lotto Soudal 3 ,,

7 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek – Segafredo 2 ,,

8 LATOUR Pierre TotalEnergies 1 ,,

9 JORGENSON Matteo Movistar Team ,,

10 VAN WILDER Ilan Quick-Step Alpha Vinyl Team

