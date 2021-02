Tra ironia e omaggi, Lukaku fa impazzire i social

Semplicemente devastante. La prestazione offerta contro la Lazio da Romelu Lukaku spiega perché l’Inter è indicata sin dall’inizio della stagione come la vera favorita per lo scudetto: quando in forma, il centravanti ex Manchester United è una forza della natura incontenibile per la maggior parte dei difensori della serie A.

Lukaku celebrato dopo la gara con la Lazio

Due gol e un assist, la gara di ieri sera di Lukaku ha fatto discutere i social, portando il nome dell’attaccante tra i top trend di Twitter. In molti, tifosi dell’Inter e no, ironizzano sul fatto che alla vigilia dell’incontro di San Siro circolavano voci di un Lukaku stanco e bisognoso di riposo e anche critiche sul fatto che non segnasse da settimane.

“Lukaku è in crisi”, il tweet di Fabrizio Biasin alla fine dell’incontro: chiaro l’intento da parte del giornalista di mettere in ridicolo chi aveva sostenuto questa tesi. “Non segna mai nelle partite decisive”, ribatte tra i follower Leonardo, ricordando un’altra critica spesso mossa al gigante belga.

L’ironia sulle critiche al belga

“Grande crisi di Lukaku”, aggiunge Guido. “Vorrei essere in crisi anche io così”, il commento di Emanuele. “Senza dubbio in crisi… lo scambierei volentieri con Dybala, l’erede di Messi…”, punge Fravan nel tentativo di provocare il mondo juventino. Armanda, invece, celebra l’intesa tra il belga e Lautaro Martinez: “Sarà amore quando vi cercherete con la stessa intensità con cui si cercano Lautaro e Lukaku in area di rigore”.

Andy allarga il discorso alla considerazione internazionale di Lukaku: “È criminosamente sottovalutato: ha segnato 300 gol in carriera prima di compiere 30 anni!”. E Manuel concorda: “Lukaku è il miglior attaccante al mondo. Un fuoriclasse assoluto”.

SPORTEVAI | 15-02-2021 12:03