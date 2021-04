Tracollo Roma, Cristante: "Ci siamo sciolti"

Sfortunata nel primo tempo, ingenua nel secondo.

Può essere questa l’estrema sintesi della notte da incubo della Roma, travolta 6-2 dal Manchester United nella semifinale di andata di Europa League.

In vantaggio per 2-1 all’intervallo dopo 45 minuti segnati da ben tre sostituzioni forzate per infortunio, la squadra di Paulo Fonseca, impossibilitato a effettuare altri cambi durante la ripresa, è crollata sotto i colpi della rimonta di Pogba e compagni.

Bryan Cristante ha analizzato cosa non ha funzionato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Abbiamo commesso degli errori e contro giocatori così sono cose che si pagano. Quando vai sotto hai voglia di recuperarla, ma poi con due o tre episodi finisce la partita in questo modo. Non possiamo fare un secondo tempo”.

“Non siamo stati bravi a restare compatti nei momenti di difficoltà. Sul 2-2 potevamo restare più compatti, invece abbiamo continuato ad attaccare alti”.

30-04-2021