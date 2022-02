Tragedia nel motociclismo: è morto il 16enne Jakub Gurecky

08-02-2022 12:13

Purtroppo non ce l’ha fatta. Il campione in carica della Northen Talent Cup JaKub Gurecky muore a soli 16 anni a causa delle ferite riportate durante un incidente mentre si allenava con la sua Ohvale. Ancora una volta, l’enesima, il mondo del motociclismo è colpito da un’altra tragedia con un altro giovanissimo pilota che ha perso la vita in pista.

Il talento ceco quest’anno avrebbe dovuto fare il suo debutto in Red Bull Rookies Cup (e per questo a breve si sarebbe trasferito a vivere in Spagna) conosciuto da tutti come “Kuba” stava svolgendo una sessione di allenamento su un circuito di minibike del suo Paese quando ha perso il controllo della sua moto andando a sbattere violentemente contro un ostacolo

Il giovane pilota ceco era considerato un enorme talento, e si pensava potesse avere un futuro brillante nelle due ruote. Nella sua ultima stagione nella Northen Talent Cup aveva conquistato quattro successi e cinque podi (due secondi e tre terzi posti), arrivando a vincere il titolo con la KTM del team JRT Brno Circuit. Purtroppo il destino ha voluto che le cose andassero diversamente.

Anche la MotoGP ha voluto rivolgere un pensiero allo sfortunatissimo ragazzo ceco scomparso tragicamente in pista: “Dorna Sports è profondamente rattristata dalla scomparsa del Campione della NTC a seguito di un incidente avvenuto in allenamento. Purtroppo, il 7 febbraio ci ha lasciati. I nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici, alla squadra e a tutte le persone care a Gurecky in questo momento così difficile. Riposa in pace, Jakub” si legge infatti nella nota diffusa sui canali ufficiali di quella classe regina del Motomondiale nella quale il giovanissimo Jakub Gurecky sognava un giorno di gareggiare.

