18-01-2023 12:36

Tragedia nel mondo del wrestling: il lottatore veterano della Ring of Honor Jay Briscoe (vero nome Jamin Pugh) si è spento nella notte all’età di appena 38 anni. L’ennesima morte prematura nel mondo del ring, questa volta però non si tratterebbe di “incidente sul lavoro” o di droga, come spesso è accaduto in passato.

Un incidente fatale a Briscoe

Secondo le prime informazioni infatti, sarebbe stato fatale un incidente stradale. Nello scontro, avvenuto nel pomeriggio di ieri a Laurel, avrebbero perso la vita non solo Jay Briscoe ma anche due persone. Purtroppo, le brutte notizie non finiscono qui: si ritiene che anche la figlia del wrestler fosse nel relitto e nel registro dell’ospedale è stata definita “paziente pediatrica critica”. Stando alle ultime indiscrezioni, il campione del ring l’aveva accompagnata a una gara di cheerleader.

L’annuncio e il cordoglio di Triple H

Tra i primi a dare la notizia della morte di Jay Briscoe è stato il proprietario della AEW e della ROH Tony Khan su Twitter: “Purtroppo Jamin Pugh non c’è più. Noto ai fan con il nome di Jay Briscoe, è stato una stella della ROH per oltre 20 anni, dal primo show a oggi. Jay e suo fratello Mark hanno dominato la ROH, regnando come campioni fino a oggi. Faremo tutto ciò che possiamo per aiutare la sua famiglia. Riposa in pace Jamin”.

Tantissimi colleghi hanno reso omaggio sui social a Jay Briscoe. Tra questi anche la leggenda Triple H, ex wrestler e vicepresidente della WWE: “Un artista incredibile che ha creato una profonda connessione con i fan del wrestling in tutto il mondo. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici di Jay Briscoe”, ha scritto il 14 volte campione del mondo.

I leggendari Briscoes

Jay Briscoe era noto nel mondo del wrestling insieme al fratello: i Briscoes erano considerati uno dei migliori tag team del 21º secolo, avendo vinto titoli in compagnie come la NJPW, Impact Wrestling, la GCW e la CZW, in aggiunta ai loro 13 regni come campioni di coppia della ROH. Erano stati introdotti recentemente anche nella classe inaugurale della ROH Hall of Fame, istituita lo scorso anno.