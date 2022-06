Trevisan-Gauff, in palio la finale del Roland Garros: la diretta live

02-06-2022 16:20

17:12: altro break della Gauff che si difende benissimo concedendo un solo punto alla Trevisan in battuta. Salgono i ritmi del match.

17:08: controbreak della Trevisan! la Gauff ricambia e con un doppio fallo regala il 2-2 alla Trevisan.

17:00: due doppi falli della Trevisan aiutano la Gauff, che col break va vanti 2-1. Troppi gli errori della tennista italiana.

16:57: sale la tensione, sia la Trevisan che la Gauff protestano con l’arbitro. L’azzurra va in vantaggio 40-30 e sfiora il 2-0, l’americana reagisce e con tre punti consecutivi pareggia i conti 1-1.

16:51: parte la Trevisan in battuta che rischia subito di subire il break, alla fine però l’azzurra conquista il primo game. Diversi gli errori delle due giocatrici, che devono ancora prendere le misure.

16:45: INIZIA LA PARTITA

Benvenuti alla diretta live della semifinale del singolare femminile del Roland Garros tra Martina Trevisan e la statunitense Cori “Coco” Gauff, che si gioca dopo la prima semifinale, iniziata alle 15, vinta dalla polacca Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-1) contro la russa Daria Kasatkina.

Trevisan-Gauff: entrambe sono alla prima semifinale in uno Slam

La 28enne toscana di Firenze cerca un altro miracolo in un torneo nel quale nel 2020, in piena pandemia, era già arrivata nei quarti di finale, e nel quale quest’anno ha conquistato la sua prima semifinale in un torneo del Grande Slam. Di fronte avrà una tennista 18enne che da almeno tre anni viene considerata da molti la potenziale futura numero 1 del tennis mondiale e che è anch’essa per la prima volta tra le migliori quattro di un Major, oltretutto ci è arrivata senza perdere neanche un set, mentre Martina ha ceduto il secondo contro la canadese Leyla Fernandez nei quarti di finale dopo essersi vista annullare un match point per poi riuscire a prevalere al terzo set.

Trevisan-Gauff: un solo precedente tra le due, proprio al Roland Garros

Martina Trevisan e Coco Gauff si sono incontrate una sola volta, guarda caso proprio al Roland Garros del 2020, al secondo turno, e naturalmente vinse Martina, in rimonta, col punteggio di 4-6 6-2 7-5. Se la mancina toscana dovesse arrivare in finale sarebbe la terza italiana a riuscirci dopo Francesca Schiavone nel 2010 (quando vinse) e nel 2011 e Sara Errani nel 2012, inoltre dal numero 59 balzerebbe al numero 19 del mondo, mentre adesso è già sicura di essere numero 26. Se invece a farcela fosse Gauff, dal 23 salirebbe al numero 13 mentre adesso è virtualmente numero 19, quindi se perdesse verrebbe scavalcata proprio da Trevisan.