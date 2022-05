Roland Garros, Trevisan superlativa: conquistata la semifinale

31-05-2022 14:55

Continua il magico viaggio di Martina Trevisan al Roland Garros 2022: l’azzurra, battendo in tre combattutissimi set la canadese Fernandez ai quarti, è approdata alle semifinali degli Open di Francia.

Roland Garros, la serie di Martina Trevisan

Il traguardo raggiunto da Trevisan è certamente rilevante per tutto il tennis azzurro ed è frutto di un momento d’oro che sta attraversando la nativa di Firenze, arrivata con quella di oggi a dieci vittorie consecutive.

Prima dei successi agli Open di Francia contro Sasnovic, Saville, Linette e Dart, l’italiana aveva fatto percorso netto al Rabat Open conquistando il primo torneo WTA della carriera.

Roland Garros, Trevisan fa sua una battaglia durissima

Forte della fiducia acquisita nelle ultime settimane, Trevisan ha dato vita a una partita gagliarda e combattuta da cui è uscita vincitrice appigliandosi a tutta la sua fame e determinazione.

Dopo aver dominato per 6-2 il primo set infatti, l’italiana è andata a servire per il match sul 5-4 nel secondo. Qui, sprecando un match point, la toscana ha ridato fiducia a Fernandez la quale, cogliendo al volo l’assist datole dall’avversaria, ha ribaltato l’inerzia andando a vincere al tiebreak il parziale.

Nel terzo e decisivo set quindi Trevisan ha dovuto fare appello a tutte le proprie qualità per restare concentrata e tornare a macinare il suo miglior tennis evitando di rimuginare sulle chance perdute. La cosa si è puntualmente concretizzata nei primi quattro giochi del parziale in cui l’azzurra non ha lasciato scampo alla canadese salendo di forza 4-0.

Su questo punteggio la nordamericana con un moto d’orgoglio è riuscita a strappare due volte la battuta all’italiana la quale però, non disunendosi, ha prontamente controbrekkato Fernandez andando poi a chiudere solidamente la pratica sul 6-3 dopo due ore e venti minuti di gioco.

Roland Garros, per Trevisan un risultato storico

Trevisan così, dopo il successo in Marocco, ha conquistato il pass per la prima semifinale Slam della carriera (dove affronterà la giovane promessa statunitense Coco Gauff) riportando l’Italia al penultimo atto del singolare femminile del Roland Garros nove anni dopo Sara Errani.

Non solo: grazie ai risultati acquisiti fino a questo punto, da lunedì la fiorentina sarà almeno numero 26 nella classifica WTA e, superando in graduatoria Camila Giorgi (uscita agli ottavi contro Kasatkina), diventerà la numero uno d’Italia.