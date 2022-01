Triathlon: i convocati dell’Italia per il raduno di Fuerteventura

28-01-2022 10:30

La Nazionale italiana è al lavoro a Fuerteventura, in Spagna, per il secondo raduno dell’anno solare: l’Italia prosegue infatti la marcia di avvicinamento ai primi appuntamenti della stagione 2022, che vedrà il via del ranking di qualificazione olimpica verso Parigi 2024.

I 23 atleti dell’Alto Livello e del Programma Sviluppo U23 si sono ritrovati per un lungo periodo di allenamento che durerà praticamente un mese, ovvero dal 25 gennaio al 24 febbraio.

Questo lo staff federale: Simone Biava (Direttore Sportivo), Julien Clonen (Direttore Tecnico Nazionale), Manuele Canuto (Tecnico Squadra Nazionale Alto Livello), Andrea D’Aquino (Tecnico Squadra Nazionale Alto Livello), Andrea Gabba (Coordinatore Programma Sviluppo Italia), Luigi Zanlungo (Tecnico Programma Sviluppo Italia), Alessandro Bottoni (Responsabile Tecnico CTF Roma), Miriam Montuori (Massoterapista) e Stefano Betti (Fisioterapista).

Questo l’elenco degli azzurri convocati: Costanza Arpinelli (G.S. Fiamme Azzurre) , Alice Betto (G.S. Polizia di Stato – Fiamme Oro), Luisa Iogna-Prat (DDS – Dimensione dello Sport SSD), Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre), Asia Mercatelli (707 S.S.Dilettantistica A R.L.), Carlotta Missaglia (C.S. Carabinieri), Angelica Prestia (Raschiani Triathlon Team), Bianca Seregni (DDS – Dimensione dello Sport), Sharon Spimi (G.S. Polizia di Stato – Fiamme Oro), Verena Steinhauser (G.S. Polizia di Stato – Fiamme Oro), Ilaria Zane (Overcome), Nicola Azzano (C.S. Carabinieri), Michele Bortolamedi (K3 Società Sportiva Dilettantistica), Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre), Alessandro De Angelis (Minerva Roma), Davide Ingrillì (707), Gianluca Pozzatti (707), Nicolò Ragazzo (Valdigne Triathlon), Michele Sarzilla (DDS – Dimensione dello Sport), Delian Dimko Stateff (G.S. Fiamme Azzurre), Matthias Steinwandter ( C.S. Carabinieri), Nicolò Strada (C.S. Carabinieri) e Davide Uccellari (G.S. Fiamme Azzurre).

OMNISPORT