Tripudio giallorosso a Trigoria: in tantissimi per caricare la Roma

E’ una vigilia estremamente importante quella che si sta vivendo in casa Roma. La compagine giallorossa infatti, giovedì sera affronterà il Manchester United in un match valido per l’andata delle semifinali di Europa League.

Quella che attende gli uomini di Paulo Fonseca è una sfida che può contribuire a cambiare l’intero volto di una stagione e per questo motivo moltissimi tifosi della compagine capitolina si sono radunati oggi a Trigoria per far sentire quanto più calore possibile ai propri beniamini.

Il raduno, che si è tenuto nel piazzale Dino Viola, è stato organizzato dai gruppi della Curva Sud, ovvero davanti ai cancelli del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Sono stati circa mille i sostenitori giallorossi accorsi per caricare la squadra con cori, striscioni e fumogeni.

Arrivati a Trigora verso le 13.30, i tanti tifosi presenti hanno poi aspettato l’uscita del pullman della squadra che si è diretto a Fiumicino da dove i giocatori e lo staff tecnico sono partiti alla volta dell’Inghilterra e di Manchester.

OMNISPORT | 28-04-2021 15:05