Atroce beffa per il Senegal, fuori per i cartellini gialli

Girone H di Russia 2018 deciso dalla regola Fair Play: la Colombia supera per 1-0 il Senegal a Samara e si qualifica agli ottavi come prima del raggruppamento. Gli africani arrivano invece a pari merito con il Giappone (sconfitto a sua volta per 1-0 dalla Polonia già eliminata), e pari differenza reti, ma sono beffardamente eliminati a causa del numero superiore di ammonizioni comminate ai loro giocatori nel corso delle tre gare del gruppo rispetto ai nipponici (6 gialli subiti contro 4).

Le due partite sono entrambe tiratissime, e decise nella ripresa da due episodi casuali: la Colombia passa al 74′ grazie a Mina sugli sviluppi di un corner, la Polonia già eliminata saluta a testa alta la Russia segnando con il difensore Bednarek, sempre sugli sviluppi di un angolo.

Giappone-Polonia 0-1

59′ Bednarek (P)

Senegal-Colombia 0-1

74′ Mina (S)

Classifica finale: Colombia 6, Giappone 4 (4 ammonizioni), Senegal 4 (6 ammonizioni), Polonia 3.

