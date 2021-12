Tsitsipas dal calvario alla rinascita: "Ho scoperto un muscolo nuovo"

29-12-2021 09:32

Dopo due interventi chirurgici al gomito, costati il ritiro alle ATP Finals, Stefanos Tsitsipas è pronto per tornare sui campi per la ATP Cup, il torneo per nazionali al via a Capodanno a Sydney.

Il numero 4 del mondo, intervistato da ‘SkySports’, ha raccontato le tappe del proprio calvario, per poi dirsi fiducioso per un veloce ritorno al vertice:

“Mi sono allenato per sette giorni. Ho ritenuto necessario fare l’operazione perché da anni provavo un dolore permanente mentre giocavo e non potevo più competere in queste condizioni. Volevo tornare il più presto possibile, ma senza aver paura di avere una ricaduta. Finalmente non sento più dolore e posso fare qualsiasi movimento”.

Il finalista del Roland Garros 2021 è convinto di poter dare un nuovo impulso alla propria carriera: “Sto usando un muscolo che non sapevo nemmeno esistesse, perché l’infortunio mi aveva impedito di usarlo prima. Mi sono reso conto di aver cambiato stile di gioco. Ora posso giocare senza limitazioni e sono molto ambizioso per la nuova stagione”.

